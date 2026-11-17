In der Liga B3 der Nations League kommt es zum Duell zwischen Israel und Österreich. Dabei trifft der Gruppenletzte auf den bereits feststehenden Gruppensieger.

Im letzten Nations-League-Gruppenspiel der Gruppe B3 kommt es zu einem Spiel der Gegensätze: Während Österreich bereits als Aufsteiger feststeht, kämpft Israel noch um den Klassenerhalt. Am Dienstag treffen die beiden Mannschaften um 20:45 Uhr aufeinander.

Mit dem 1:0-Heimsieg gegen Irland konnte sich die Auswahl von Trainer Ralf Rangnick vorzeitig den Gruppensieg und damit den Aufstieg in die Liga A sichern. Den entscheidenden Treffer erzielte der ehemalige Stuttgarter Sasa Kalajdzic.

Rangnick kündigte gegen Israel „viele neue Gesichter“ an. Trotz der erwarteten Rotation ist die Motivation bei den Österreichern hoch. „Wir gehen jede Partie mit hundert Prozent an“, erklärte Kalajdzic auf dem offiziellen Instagram-Kanal des ÖFB.

Nations League: So können Sie Israel – Österreich live verfolgen

Israel kämpft um Klassenerhalt

Für Israel ist die Situation eine komplett andere: Für die Mannschaft von Trainer Ran Ben Shimon verlief die Nations-League-Saison bisher enttäuschend. Bislang blieb sie ohne Sieg und steht mit drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Im letzten Spiel gegen Kosovo kamen die Israelis trotz Überzahl nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Im Spiel gegen Österreich geht es also noch um den Klassenerhalt. Um nicht in die Abstiegs-Playoffs zu gelangen, muss Israel gewinnen und gleichzeitig auf eine Niederlage von Irland im Spiel gegen Kosovo hoffen. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden muss Israel in die Abstiegs-Playoffs.

Obwohl Israel offizieller Gastgeber ist, wird das Spiel gegen Österreich im ungarischen Debrecen ausgetragen. Aufgrund der Sicherheitslage dürfen israelische Teams seit Oktober 2023 keine internationalen UEFA-Wettbewerbsspiele im eigenen Land bestreiten.

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