Norwegen holt in der Nations League einen wichtigen Sieg. Der WM-Viertelfinalist hat das Weiterkommen weiter in der eigenen Hand.

Die norwegische Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Niederlagenserie beendet und den Einzug ins Viertelfinale der Nations League weiter in der eigenen Hand. Das Team um Stürmerstar Erling Haaland gewann am Samstag 3:1 (0:0) gegen Wales, es war der erste Sieg nach zuvor drei Pleiten nacheinander.

Antonio Nusa von Bundesligist RB Leipzig brachte die Norweger mit einem Traumtor in Führung (59.) und glänzte an diesem Abend auf ganzer Linie. „Er war Norwegens bester Spieler. Er ist in Topform“, lobte NRK Sport. Der norwegische Sender TV2 sprach vom „Goldjungen“ und einem der „heißesten Spieler Europas“. In der heimischen Presse erhielt der 21-Jährige bei der Bewertung reihenweise Top-Noten und war überall der beste Spieler des Abends.

Leipzigs Nusa lässt Norwegen jubeln Leipzigs Nusa lässt Norwegen jubeln © picture-alliance/NTB/SID/Fredrik Varfjell

„Nach 60 sehr schwachen Minuten im Ullevaal-Stadion war es Antonio Nusa, der die Fans in Begeisterung versetzte“, hielt das Dagbladet fest.

Andreas Schjelderup (68.) erhöhte anschließend für den Gastgeber. David Brooks konnte für Wales verkürzen (79.), per Foulelfmeter stellte Haaland (88.) dann den alten Abstand wieder her.

Endspiel für Norwegen gegen Dänemark

Mit nun sechs Zählern verdrängte der WM-Viertelfinalist zumindest vorübergehend das punktgleiche Dänemark von Platz zwei der Gruppe A4. Die Dänen können am Abend (20.45 Uhr/DAZN) beim Spitzenreiter Portugal aber nachziehen. Das „Endspiel“ ums Viertelfinale findet am Dienstag in Kopenhagen statt. Schlusslicht Wales kann die K.o.-Runde nicht mehr erreichen.

In Oslo mussten die Fans lange auf Highlights warten. Mit dem ersten norwegischen Schuss aufs Tor erlöste dann Nusa seine Mannschaft, in der mit Julian Ryerson (Borussia Dortmund) und David Möller Wolfe (Hamburger SV) zwei weitere Bundesliga-Profis von Beginn an agierten. Kurz darauf erhöhte Schjelderup zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Wales kämpfte sich durch Brooks nochmal heran, Haaland beseitigte mit seinem 66. Länderspieltor aber alle Zweifel.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)