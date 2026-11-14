Die portugiesische Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Spiel seit dem Rücktritt von Cristiano Ronaldo. Seine ehemaligen Mitspieler erweisen ihm eine besondere Ehre.

Er ist zwar nicht mehr da, stand an diesem Abend aber dennoch im Mittelpunkt: Cristiano Ronaldo. Das erste Mal seit seinem Rücktritt bestritt die portugiesische Nationalmannschaft ein Länderspiel. Vor Anpfiff der Nations-League-Partie gegen Dänemark (1:4) ehrten seine ehemaligen Mitspieler die Portugal-Legende.

Die Startelf der Portugiesen sowie die Einlaufkinder trugen beim Betreten des Rasens allesamt Trikots mit der Rückennummer 7 und Ronaldos Namen auf dem Rücken. Auch die Fans drückten ihre Dankbarkeit und Verbundenheit mit Ronaldo aus. Der Superstar selbst soll offenbar nicht vor Ort sein.

Portugals Spieler tragen alle Ronaldo-Trikots Portugals Spieler tragen alle Ronaldo-Trikots © AFP/SID/MIGUEL RIOPA

Während die portugiesische Nationalhymne erklang, war auf der Haupttribüne ein großes Banner zu sehen, das Ronaldo gewidmet war. „Obrigado Capi7ão“ („Danke, Kapitän“) war dort in großen Buchstaben zu lesen, der Buchstabe t durch Ronaldos ikonische Nummer 7 ersetzt. Zusätzlich waren die größten Momente seiner Nationalmannschaftskarriere zu sehen, darunter etwa der Gewinn der Europameisterschaft 2016.

In der siebten Spielminute waren dann lauter Applaus und Sprechchöre im Stadion in Braga zu vernehmen. Viele der portugiesischen Anhänger ahmten den berühmten „Siuuu“-Ruf nach, mit dem Ronaldo stets seine Tore bejubelte. Laut Informationen der UEFA hätte das Spiel auch unterbrochen werden sollen, wie DAZN-Kommentator Simon Sterzer mitteilte. Dazu kam es jedoch nicht.

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Ronaldo trat nach 23 Jahren zurück

Ronaldo hatte am 5. November nach 146 Toren in 224 Spielen via Instagram seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben. „Heute geht meine Reise in der Nationalmannschaft zu Ende. Liebe Portugiesen, der Tag ist gekommen, das Trikot mit der Nummer sieben unserer gemeinsamen Nationalmannschaft weiterzugeben. Ich hatte nie das Gefühl, dass es ausschließlich mir gehört“, erklärte er in einer emotionalen Videobotschaft. „Das ist keine leichte Entscheidung, denn manche Entscheidungen trifft man nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen.“ 2003 hatte er sein Debüt gegeben.

Fans in Braga mit einem Schild zu Ehren Ronaldos Fans in Braga mit einem Schild zu Ehren Ronaldos © IMAGO/HMB-Media

Ende September hatte er noch für einen Eklat gesorgt, nachdem er das Trainingslager der Portugiesen im Streit mit Trainer Jorge Jesus vorzeitig verlassen hatte. Anschließend warf der Angreifer von Al-Nassr dem Coach vor, sein Wort gebrochen zu haben, ihm Einsatzzeit zu gewähren. Der Verband belegte Ronaldo deshalb mit einer 30-tägigen Sperre und einer Geldstrafe von 255 Euro. Die Sanktion wurde rückwirkend ab dem 30. September verhängt und lief Ende Oktober aus. Ronaldo entschuldigte sich später bei Mitspielern und Fans, betonte zunächst aber, seine Karriere in der Nationalmannschaft fortsetzen zu wollen. Dann kam es doch anders.

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