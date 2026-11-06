Zidane sorgt für Kader-Überraschung – Bayern-Duo auch dabei

Olise? Mit einem Satz fasst Zidane alles zusammen

Zinédine Zidane verkündet seinen Kader für die anstehenden Länderspiele der französischen Nationalmannschaft. Neben einer überraschenden Premiere stehen auch zwei Profis des FC Bayern im Aufgebot.

Zinédine Zidane hat seinen Kader für die Nations-League-Spiele der französischen Nationalmannschaft gegen Italien (12. November) und die Türkei (15. November) vorgestellt. Dabei setzt der Nationaltrainer auch auf zwei Bayern-Stars: Dayot Upamecano und Michael Olise gehören zum 23-köpfigen Aufgebot.

Eine Überraschung ist die Nominierung von Pablo Pagis. Der 23 Jahre alte Angreifer des Paris FC wurde erstmals in die französische A-Nationalmannschaft berufen und feiert damit seine Premiere im Kreis der Bleus. Außen vor bleibt hingegen Tottenham-Stürmer Mathys Tel, von dem französische Medien zunächst noch berichtet hatten, er könne sich Chancen auf eine Nominierung ausrechnen.

Pablo Pagis ist zum ersten Mal bei der französischen Nationalmannschaft dabei Pablo Pagis ist zum ersten Mal bei der französischen Nationalmannschaft dabei © IMAGO/ZUMA Press

Mbappé wieder dabei – Dembélé fehlt

Zudem kehren mehrere etablierte Nationalspieler zurück. Aurélien Tchouaméni steht nach überstandener Verletzung ebenso wieder im Kader wie Kapitän Kylian Mbappé, Innenverteidiger Ibrahima Konaté und Stürmer Marcus Thuram.

Zidane muss vor den beiden Nations-League-Partien allerdings mehrere Ausfälle kompensieren. Unter anderem fehlen William Saliba, Jules Koundé, Ousmane Dembélé und Manu Koné verletzt.

Frankreich benötigt aus den beiden Begegnungen noch einen Punkt, um den Einzug ins Viertelfinale der Nations League perfekt zu machen.

Zinédine Zidane überrascht mit einem Debütanten Zinédine Zidane überrascht mit einem Debütanten © IMAGO/ZUMA Press Wire

Frankreichs Kader im Überblick:

Tor: Mike Maignan (AC Mailand), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens)

Abwehr: Andy Diouf (Inter Mailand), Malo Gusto (Chelsea), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern München), Leny Yoro (Manchester United)

DEINE MEINUNG

Mittelfeld: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (AC Mailand), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)

Angriff: Bradley Barcola (Liverpool), Désiré Doué (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern München), Pablo Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Inter Mailand)

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.