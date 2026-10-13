Die U19 des FC Bayern verliert gegen den Underdog Viking FK. Das Team von Dante kassiert seine erste Niederlage in der diesjährigen Youth-League-Ligaphase.

Erste Niederlage in der Youth League! Die U19 des FC Bayern hat überraschend am Dienstagnachmittag mit 0:2 (0:1) bei Underdog Viking FK verloren.

Nach der anfänglichen Abtastphase ohne große Torchancen gestaltete sich in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie, in der sich beide Mannschaften Möglichkeiten erspielten.

Frimpong leitet beide Bayern-Gegentreffer ein

In der 36. Minute gingen die Gastgeber dann in Führung: Kelvin Frimpong marschierte auf der linken Außenbahn allen davon und bediente mustergültig in der Mitte Sondre Tveiten, der ungehindert einschieben konnte. Kurz nach dem Seitenwechsel stand erneut Frimpong im Mittelpunkt, als er Mitspieler Elias Arifagic den Treffer zum 2:0 auflegte (48.).

Die Mannschaft von Trainer Dante, der auch die zweite Mannschaft des FCB trainiert, warf im Anschluss alles nach vorne, um sich gegen die erste Niederlage in der Ligaphase zu stemmen, doch ein Treffer gelang dem Nachwuchsteam nicht mehr. Damit war die überraschende Pleite besiegelt.