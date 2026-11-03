Nächste Niederlage für die Bayern-Talente in der Youth League. Das Team von Cheftrainer Dante unterliegt bei Atlético Madrid deutlich.

Die Talente des FC Bayern waren in der Youth League chancenlos, unterlagen bei Atlético Madrid 1:4.

Joel Sanchez brachte Atlético in der ersten Halbzeit mit einem sehenswerten Solo in Führung (11.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Matous Srb (40.) sorgte das bittere Eigentor von Cassiano Kiala für den erneuten Rückstand (43.).

Matous Srb erzielten den einzigen Treffer für Bayern Matous Srb erzielten den einzigen Treffer für Bayern © IMAGO/christ media

Nach der Pause wurde das Aufbäumen der Bayern-Talente dann früh durch zwei Treffer von Gabriel Obama (49. und 55.) gestoppt.

Youth League: Bayern droht das frühe Aus

Nach vier Spielen steht Bayern aktuell mit nur vier Punkten . Auch weil einige Teams am Mittwoch noch nachziehen können, drohen die Talente des deutschen Rekordmeisters aus den Top-22 zu rutschen, die für die nächste Runde erreicht werden muss.

Somit droht dem Team von Youth-League-Cheftrainer Dante das Aus in der Gruppenphase. Um das vorzeitige Aus zu verhindern, braucht es in den beiden abschließenden Spielen der Ligaphase dringend Siege.

Am fünften Spieltag trifft Bayern auf den OSC Lille. Am sechsten und letzten Spieltag empfängt man am heimischen Campus Slavia Prag. Beide Teams sind durchaus harte Brocken. Die Tschechen sind aktuell Fünfter, die Franzosen stehen auf dem zehnten Platz.