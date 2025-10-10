Gnabry lobt Wirtz: "Seine Qualität ist enorm"

SID 10.10.2025 • 05:31 Uhr Trotz des aktuellen Leistungslochs von Florian Wirtz, glaubt Serge Gnabry weiter an ihn. Der Münchner ist von den Fähigkeiten seines Teamkollegen in der Nationalmannschaft überzeugt.

Serge Gnabry hat keine Zweifel daran, dass sich sein Nationalmannschaftskollege Florian Wirtz beim englischen Fußball-Meister FC Liverpool durchsetzen wird.

„Seine Qualität ist enorm. Deswegen bin ich mir sicher, dass er da noch einschlagen wird“, sagte Gnabry vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Sinsheim gegen Luxemburg.

Wirtz befindet sich nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen in die Premier League in einem kleinen Tief. Nach null Toren und null Vorlagen in sieben Ligaspielen wird er auf der Insel als „007“ verspottet.

„Ich habe nicht das Gefühl, dass es Flo nicht gut geht. Er lacht und ist im Training gut drauf. An seiner Qualität zweifelt keiner. Er selber sollte es auch nicht tun“, sagte Gnabry.

WM-Quali: Gnabry stellt sich deutlich hinter Wirtz

Die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und am Montag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Belfast gegen Nordirland könnten für Wirtz zur richtigen Zeit kommen.

„Es tut ihm vielleicht gut, jetzt gerade die Länderspiele zu haben. Im letzten Spiel hat er getroffen. Er wird ein gutes Spiel zeigen“, sagte Gnabry.

Der Offensivspieler kann sich da gut einfühlen, wie er angesichts seines eigenen Laufs bei Bayern München erzählte.