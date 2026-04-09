Emotionales Tränen-Interview von Gianluigi Donnarumma

SPORT1 09.04.2026 • 18:18 Uhr Gianluigi Donnarumma hat das neuerliche WM-Aus der stolzen Fußballnation Italien noch nicht verkraftet. Ein Geld-Vorwurf macht dem Keeper besonders zu schaffen.

In einem emotionalen TV‑Interview hat Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma offen über die wohl schwerste Phase seiner Karriere gesprochen.

Sichtlich bewegt schilderte der 27‑Jährige die Tage nach dem erneuten Scheitern der Azzurri in der WM‑Qualifikation – und ging dabei vor allem auf Gerüchte um angeblich geforderte Prämien ein.

„Es waren sehr harte und anstrengende Tage, wie übrigens für alle Italiener. Wir alle wollten unbedingt zur Weltmeisterschaft, aber leider haben wir es nicht geschafft“, sagte der Keeper von Manchester City zu Sky Sports Italia.

Donnarumma weist Berichte über WM-Prämien zurück

Er habe große Mühe gehabt, die erneute WM‑Abwesenheit zu verkraften: „In den ersten Tagen hatte ich große Schwierigkeiten, das zu verarbeiten, aber die Wahrheit ist: Man muss neu starten und reagieren.“

Italien war in den WM-Playoffs in einem dramatischen Spiel an Bosnien-Herzegowina gescheitert. Zum dritten Mal in Folge wird das stolze Fußballland bei der Endrunde fehlen, Donnarumma war noch nie dabei.

Besonders getroffen zeigte sich der Schlussmann von Berichten, in denen behauptet wurde, Spieler hätten hohe Prämien für den Fall einer WM‑Qualifikation verlangt. Mit Tränen in den Augen erklärte er: „Ich war verletzt von den Kommentaren und den Dingen, die über angebliche Prämien gesagt wurden, die wir gefordert hätten.“

Der Keeper meinte weiter: „Als Kapitän habe ich von der italienischen Nationalmannschaft nie einen einzigen Euro verlangt.“

„Italien wird wieder groß“

Donnarumma erklärte, dass Prämien grundsätzlich üblich seien, jedoch nicht auf Initiative der Spieler: „Was die Nationalmannschaft macht, ist den Spielern ein Geschenk zu machen, wenn sie sich für ein Turnier qualifizieren. Mehr nicht – niemand hat je etwas verlangt.“

Der Kapitän übernahm im Interview erneut Verantwortung: „Man fühlt sich verantwortlich für alles, was jetzt passiert, und das tut weh.“