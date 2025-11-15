Tah erstmals DFB-Kapitän: "Eine Riesenehre"

SID 15.11.2025 • 06:03 Uhr Der Bayern-Verteidiger ersetzt den verletzten Joshua Kimmich und ist "sehr stolz".

In seinem 42. Länderspiel trug Jonathan Tah zum ersten Mal die Kapitänsbinde der deutschen Fußball-Nationalmannschaft - und war mächtig stolz. "Es war wirklich eine Riesenehre für mich, das bedeutet mir sehr viel", sagte der Innenverteidiger des FC Bayern nach dem 2:0 (0:0) in der WM-Qualifikation in Luxemburg.

"Es geht gerade nicht um mich, es geht darum, dass wir uns für die WM qualifizieren", betonte der 29-Jährige: "Aber ich kann sagen, dass ich sehr, sehr stolz darauf bin und sehr, sehr dankbar, dass ich den Moment erleben durfte."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Tah zum Vertreter des verletzten Joshua Kimmich bestimmt und ihn auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mit der Nachricht überrascht. "Ich weiß nicht, ob er es schon weiß - aber jetzt weiß er's", sagte er lachend.

Seine Wahl fiel auf Tah, weil dieser das letzte verbliebene Mitglied des siebenköpfigen Mannschaftsrats war, den er nach der Heim-EM neu bestimmt hatte. Kimmichs Stellvertreter für das Kapitänsamt, Antonio Rüdiger und Kai Havertz, sind ebenso verletzt wie Marc-André ter Stegen und Niclas Füllkrug, Pascal Groß wurde nicht nominiert.