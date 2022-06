WM-Playoffs: "Dieser Sieg gehört nicht mir" Trainer Petrakow wird nach Ukraine-Sieg emotional

"Dieser Sieg gehört nicht mir oder den Spielern. Er ist für unser Land. Es ist ein großer Sieg für die Ukraine", sagte der Coach nach dem 3:1 (1:0) in Glasgow gegen Schottland: "Der Sieg ist für die Streitkräfte in den Schützengräben und die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten. Sie danken uns - und wir danken ihnen."