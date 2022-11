Bierhoff plädiert für Füllkrug in der Startelf

Hansi Flick ließ die Entscheidung vor dem Spiel am Donnerstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) offen. Füllkrug sei "eine Option", sagte der Bundestrainer. Auch gegen Spanien sei die Entscheidung über die Startformation erst kurzfristig gefallen, verriet Bierhoff: "Mit Hansi ist das immer so eine Sache. Auch beim letzten Spiel gab es noch bis mittags die Überlegung, wie man aufstellt. Das ist am Ende auch eine kleine Bauchentscheidung."