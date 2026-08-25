"Werden bereit sein": Xavi freut sich auf Debüt gegen Klopp

SID 25.08.2026 • 18:48 Uhr Xavi Hernandez freut sich auf sein Debüt gegen Deutschland und das Duell mit Bundestrainer Jürgen Klopp. Im September hat der Spanier seinen ersten Einsatz als Coach der Niederlande.

Der neue niederländische Fußball-Nationaltrainer Xavi Hernandez freut sich auf sein Debüt gegen Deutschland und das Duell mit Bundestrainer Jürgen Klopp. „Ich bin motiviert“, sagte der 46-Jährige während seiner Antritts-Pressekonferenz am Dienstag: „Wir spielen gegen Deutschland, eine der besten Mannschaften Europas – und gegen einen der besten Trainer der letzten Jahre, Jürgen Klopp.“

Die DFB-Auswahl kommt am 24. September zum Spiel in der Nations League nach Amsterdam. Auch für Klopp ist es sein Debüt an der Seitenlinie, eine Woche zuvor wird er seinen ersten Kader nominieren. „Es ist gleich zu Beginn eine große Herausforderung“, betonte Xavi, „aber ich denke, wir werden bereit sein.“

Xavi will die Niederlande wieder in die Spur bringen

Nach dem frühen Aus bei der WM in Nordamerika will der Weltmeister von 2010 die Elftal wieder auf Kurs bringen: „Ich erinnere mich, wie ich als Kind die Niederlande gesehen habe, da konnte man guten Fußball sehen. Das ist mein Ziel: guten Fußball zu spielen, auf den man stolz sein kann“, sagte Xavi und fügte an: „Wir sind hier, um zu gewinnen.“ Für den Spanier ist das Amt als Bondscoach die erste Trainerstation seit seinem Aus beim FC Barcelona im Jahr 2024.