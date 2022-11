Sportwetten: Deutschland Favorit gegen Costa Rica

Die deutsche Nationalmannschaft ist im Gruppenfinale bei der WM in Katar gegen Costa Rica (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) klarer Favorit. Sportwettenanbieter bwin bietet für einen Sieg der Mannschaft von Hansi Flick lediglich eine Quote von 1,10 an, für einen Triumph des Außenseiters gibt es hingegen das 23-fache des Einsatzes zurück. Auch ein Unentschieden gilt als unwahrscheinlich (Quote 11,00).