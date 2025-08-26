WM-Quali: Rangnick nominiert 13 Bundesligaprofis

SID 26.08.2025 • 13:19 Uhr Auch David Alaba von Real Madrid zählt zum österreichischen Kader für die Partien gegen Zypern und Bosnien-Herzegowina.

Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat 13 Profis aus der Fußball-Bundesliga für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in seinen Kader berufen. Das Team um Konrad Laimer (Bayern München) und Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) trifft erst am 6. September in Linz auf Zypern, drei Tage später tritt die ÖFB-Auswahl in Zenica gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina an.

Auch David Alaba (Real Madrid) wurde von Rangnick (67) nominiert. Der 33-Jährige war zuletzt im März für das Nationalteam, das beide bisher absolvierten Quali-Spiele für sich entschieden hat, aufgelaufen. Danach musste er wegen einer Knieverletzung pausieren.