„So ist das eben...“: Pressestimmen zum deutschen WM-Ticket

SID 18.11.2025 • 05:28 Uhr Das DFB-Team zeigt ausgerechnet im "Endspiel" um den Gruppensieg ihre beste Leistung in der Qualifikation. Die internationalen Pressestimmen.

Die Play-offs abgewendet, das direkte WM-Ticket gelöst – die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann nach ihrer Qualifikation für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada aufatmen. - Die internationalen Pressestimmen:

SPANIEN

AS: „So ist das eben mit Deutschland. Wenn es darauf ankommt, versagt es selten, und so war es auch am Montag in einem entscheidenden Spiel für die Zukunft einer Mannschaft, die während dieser Qualifikationsphase für die Weltmeisterschaft stark in Frage gestellt worden war.“

Mundo Deportivo: „Deutschland durfte bei der Weltmeisterschaft nicht fehlen und hat zudem eine Warnung ausgesprochen: Man muss es im Kampf um den Titel immer berücksichtigen.“

Marca: „Die schönste Geschichte des Abends schrieb Assan Ouédraogo, der mit 19 Jahren vor seinen Fans sein Debüt in der Nationalmannschaft gab und nach einem Hackenpass von Sané das sechste Tor des Abends erzielte.“

SCHWEIZ

Blick: „Deutschland lässt im Endspiel um den Gruppensieg gegen die Slowakei die Muskeln spielen. Nervenflattern im Showdown ums direkte WM-Ticket? Nicht bei den Deutschen.“

ÖSTERREICH

KURIER: „Es wurde spekuliert, es wurde gezittert – und am Ende wurde doch gefeiert. Deutschland spielte im entscheidenden Spiel um den Sieg in Gruppe A groß auf und schlug die Slowakei mit 6:0. Schon ein Remis hätte zum Gruppensieg gereicht.“

FRANKREICH

L’Equipe: „Deutschland hat nicht gezittert. In einem spannungslosen Finale der Gruppe A gegen die Slowakei (6:0) am Montagabend hat die Mannschaft von Julian Nagelsmann, die vor diesem letzten entscheidenden Spiel unter Druck stand, dank einer nahezu perfekten ersten Halbzeit ihre Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft gesichert.“

ITALIEN

Corriere dello Sport: „Deutschland überrollt die Slowakei und fliegt zur Weltmeisterschaft.“

Gazzetta dello Sport: „Keine Überraschungen bei den Ergebnissen des heutigen Abends. Deutschland und die Niederlande sind der Slowakei und Litauen jeweils zu überlegen, sodass diese beiden Mannschaften ihren Gegnern den Weg zur nächsten Weltmeisterschaft ebnen müssen.“

ENGLAND

Liverpooler Echo: Florian Wirtz sendet Arne Slot eine Nachricht vor der entscheidenden Phase für Liverpool. Florian Wirtz hat seinen Kritikern in Liverpool nach zwei schnellen Vorlagen für Deutschland eine rechtzeitige Erinnerung geschickt."