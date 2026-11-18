Laut des Guardian ist in den Medien-Ausschreibungen eine entsprechende Klausel enthalten.

Die umstrittenen Trinkpausen könnten auch bei der Fußball-WM 2030 den Unmut der Fans hervorrufen. In den Ausschreibungsunterlagen des Weltverbands FIFA für die Medienrechte der nächsten Endrunde ist offenbar eine Klausel enthalten, die es den Sendern erlaubt, während möglicher Trinkpausen Werbung zu schalten. Das berichtet der britische Guardian.

Laut der FIFA ist noch nicht entschieden, ob es bei der WM in vier Jahren analog zum zurückliegenden Turnier in den USA, Mexiko und Kanada Trinkpausen geben wird. Nach Informationen des Guardian wird die Möglichkeit von Unterbrechungen und die potenziellen kommerziellen Vorteile daraus in den Ausschreibungsunterlagen aber hervorgehoben. Die Unterlagen seien grundsätzlich so gestaltet, dass sie alle Optionen abdecken.

Die dreiminütige Trinkpause Mitte jeder Halbzeit hatte bei der WM im vergangenen Sommer für Ärger gesorgt, weil sie bei allen 104 Spielen zur Anwendung kam – auch wenn sie aufgrund der Witterung oder in klimatisierten Arenen gar nicht nötig war. Die FIFA verwies darauf, dass alle Partien unter den gleichen Voraussetzungen stattfinden sollten.

Bei der WM 2030 fungieren Marokko, Portugal und Spanien als Hauptgastgeber. Drei der 104 Begegnungen werden anlässlich des 100-jährigen WM-Jubiläums in Südamerika stattfinden – jeweils ein Spiel in Uruguay, Paraguay und Argentinien.