Angeführt von Altstar Luka Modric und mit fünf Bundesliga-Profis fährt Kroatien zur Fußball-WM 2026. Neben dem 40 Jahre alten Kapitän und Anführer von der AC Mailand befinden sich auch Josip Stanisic vom FC Bayern, der Noch-Hamburger Luka Vuskovic, Kristijan Jakic (FC Augsburg), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) und Igor Matanovic (SC Freiburg) im 26-köpfigen Aufgebot des WM-Dritten von 2022, das am Montag veröffentlicht wurde.
Kroatien mit fünf Bundesliga-Profis zur WM
Angeführt wird der WM-Dritte von 2022 mal wieder von Luka Modric.
Vuskovic steht vor seinem ersten großen Turnier
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Mit Josko Gvardiol (Manchester City), Marin Pongracic (US Lecce) und Ivan Perisic (PSV Eindhoven) stehen zudem drei weitere Profis mit Bundesliga-Vergangenheit im Kader. Kroatien trifft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada in der Gruppe L zum Auftakt am 17. Juni auf England. Anschließend folgen für das Team von Nationaltrainer Zlatko Dalic die Duelle mit Panama (24. Juni) und Ghana (27. Juni).