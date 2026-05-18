Kroatien mit fünf Bundesliga-Profis zur WM

SID 18.05.2026 • 14:49 Uhr Angeführt wird der WM-Dritte von 2022 mal wieder von Luka Modric.

Angeführt von Altstar Luka Modric und mit fünf Bundesliga-Profis fährt Kroatien zur Fußball-WM 2026. Neben dem 40 Jahre alten Kapitän und Anführer von der AC Mailand befinden sich auch Josip Stanisic vom FC Bayern, der Noch-Hamburger Luka Vuskovic, Kristijan Jakic (FC Augsburg), Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim) und Igor Matanovic (SC Freiburg) im 26-köpfigen Aufgebot des WM-Dritten von 2022, das am Montag veröffentlicht wurde.