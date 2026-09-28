Der 40 Jahre alte Torhüter klagt über mangelnde Privatsphäre seit seinem WM-Hype. Sogar sein Elternhaus wird belagert.

Im Sommer erlebte Vozinha einen unverhofften Hype, angesichts der Schattenseiten der neuen Bekanntheit sehnt sich der Nationalheld Kap Verdes aber nicht selten nach der Zeit vor seinem WM-Ruhm. „Wenn ich mich zwischen dem Leben entscheiden müsste, das ich heute habe, und dem, das ich vorher hatte, würde ich das Leben von früher wählen“, sagte Vozinha in einem Interview mit dem britischen Observer. Der 40 Jahre alte Nationalkeeper Kap Verdes betonte, dass er kaum noch Privatsphäre habe.

„Jetzt gehe ich aus, ich gehe in ein Restaurant, und es ist immer jemand da, der ein Foto mit mir machen oder ein Autogramm von mir haben möchte. Oder, noch schlimmer, jemand filmt mich“, berichtete er. Mit dem plötzlichen Ruhm müssen auch Vozinhas Eltern in der Heimat zurechtkommen, die täglich von Fans belagert werden.

Von 56.000 auf 28,4 Millionen Follower bei Istagram

Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada stellte das Leben des 93-maligen Nationalspielers auf den Kopf, der durch seine überragende Leistung beim 0:0 gegen den späteren Weltmeister Spanien über Nacht Berühmtheit erlangte. Durch einen Aufruf des brasilianischen Fernsehsenders CazéTV, dem Torhüter auf Instagram zu folgen, stieg die Followerzahl Vozinhas noch während der 90 Minuten von 56.000 auf über eine Million – inzwischen sind es 28,4 Millionen.

Doch neben den Schattenseiten verbindet der Social-Media-Star den Erfolg des Inselstaates auch mit der Hoffnung, „unser Land weiterzuentwickeln und die Lebensbedingungen unserer Menschen zu verbessern.“ Dank seiner herausragenden WM-Leistungen steht Vozinha außerdem auf der Liste der besten zehn Torhüter für die im Oktober anstehende Ballon-d’Or-Verleihung, was Vozinha als „undenkbar“ und „eine große Ehre“ bezeichnete.