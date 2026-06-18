WM: Trinkpausen von den Fans mit Buhrufen quittiert

SID 18.06.2026 • 03:54 Uhr Die umstrittenen "hydration breaks" sorgen bei der WM weiter für reichlich Diskussionen. Auch bei 19 Grad Celsius und im Dauerregen von Toronto gibt es die "hydration break".

Buhrufe in Toronto: Die umstrittenen Trinkpausen bei der Fußball-WM sorgen weiter für Gesprächsstoff.

Auch beim Spiel zwischen Ghana und Panama (1:0) gab es wie vom Weltverband FIFA vorgeschrieben in beiden Halbzeiten jeweils eine „hydration break“ – trotz einer Temperatur von nur 19 Grad und Dauerregen in der kanadischen Metropole. Die Fans quittierten die Spielunterbrechung jeweils mit Buhrufen.

Trinkpausen offiziell als Schutzmaßnahme gedacht

Die verpflichtenden Trinkpausen sind wegen der teils großen Hitze beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada offiziell als Schutzmaßnahme für die Spieler gedacht. Doch viele Fans haben den Verdacht, dass sie auch einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Denn die übertragenden Sender zeigen in den jeweils drei Minuten natürlich gerne Werbung.

Die Pausen finden immer statt – unabhängig von der Hitze am Spielort, oder ob die Arena etwa geschlossen ist und klimatisiert wird. Außerdem verändern sie den Charakter des Spiels, für die Trainer sind sie willkommene Auszeiten – um neue taktische Anweisungen zu geben.