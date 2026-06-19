American Dreams: Das geschah in der deutschen Nacht

SID 19.06.2026 • 06:25 Uhr Perfekter Tag für die Co-Gastgeber Mexiko und USA. Auch die Schweiz ist im Turnier angekommen.

TRIUMPH: Was für ein Spiel! Kanada spielte sich beim 6:0 (3:0) gegen Katar in einen Rausch, begünstigt durch zwei Rote Karten für die Araber. Aber den Triumph im BC Place von Vancouver, wo sonst Thomas Müller mit den Whitecaps spielt, schmälerte das in keinster Weise. Jonathan David von Juventus Turin, geboren in Brooklyn, weshalb er neben der kanadischen (und der haitianischen) auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, erzielte drei Tore. Trainer Jesse Marsch, US-Bürger mit Vergangenheit bei RB Leipzig, war danach völlig aufgekratzt: „Wir wollten so Fußball spielen, dass das Publikum elektrisiert wird. 40 Millionen Kanadier werden heute behaupten können, sie waren im Stadion. Was für ein Spiel von unserer Mannschaft.“ Allerdings …

TRÄNEN: … mussten die Kanadier einen schweren Schock verdauen. Beim Stand von 3:0 verletzte sich Mittelfeldspieler Ismael Koné bei einem Foul des Katarers Assim Madibo (51./Rote Karte) schwer am linken Bein, das eine deutlich erkennbare Fehlstellung aufwies. „Man hörte die Knochen brechen“, berichtete Trainer Jesse Marsch. Erste Diagnose: Schien- und Wadenbeinbruch. Spieler und Zuschauer waren sichtlich geschockt, der dreifache Torschütze Jonathan David musste mit Tränen in den Augen von seinen Mitspielern getröstet werden. Auch Madibo war entsetzt – und entschuldigte sich.

TUCHEL: Oft ist der zeremonielle „First Pitch“ bei einem Baseball-Spiel auch US-Präsidenten oder Hollywood-Stars vergönnt – diesmal stand Englands Teammanager auf dem Wurfhügel. Beim Heimspiel der Kansas City Royals in der Major League Baseball (MLB) gegen die St. Louis Cardinals führte Englands deutscher Teammanager den ersten Wurf aus. Im weißen Royals-Trikot mit der Nummer 26 schleuderte Tuchel den Ball in den Handschuh von Kansas Citys Trainer Matt Quatraro – unter genauer Beobachtung einiger seiner Spieler wie Kapitän Harry Kane. „Er hat einen Strike geworfen, also Hut ab vor ihm. Das ist nicht einfach“, sagte der Stürmer von Bayern München, der anschließend berichtete, zumindest die Playoffs der Major League Baseball (MLB) zu verfolgen. Tuchel erwies sich als Glücksbringer: Die Royals gewannen 14:6.

TRI, EL: Zwei Spiele, zwei Siege – als erste Mannschaft steht Mexiko als Gruppensieger und damit zugleich als erster Teilnehmer an der K.o.-Runde fest. Dem 2:0 zum Auftakt gegen Südafrika folgte ein 1:0 gegen Südkorea – aber schön anzusehen war es nicht. Es benötigte vielmehr spektakuläre Rettungstaten von Torhüter Raúl Rangel – und den Treffer von Luis Romo nach einem Bock von Südkoreas Torhüter Seung-gyu Kim den goldenen Treffer (50.). Für „El Tri“ bedeutet das: Sechzehntelfinale am 1. Juli im legendären Aztekenstadion gegen einen Gruppendritten.