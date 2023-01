Golf: McIlroy gewinnt in Dubai - Deutsche ohne Chance

Der Nordire Rory McIlroy hat zum dritten Mal in seiner Karriere das Turnier in Dubai gewonnen. Der Weltranglistenerste blieb bei dem mit neun Millionen Dollar dotierten Dubai Desert Classic mit insgesamt 269 Schlägen 19 unter Par und setzte sich damit vor Patrick Reed (USA/270) und dem Neuseeländer Lucas Herbert (272) durch, es war sein erster Turniersieg in dieser Saison.