Golf-Schock: Ellbogenbruch! Matti Schmid muss Saison beenden

SID 02.09.2026 • 17:50 Uhr Matti Schmid, der Vierte der US Open, verletzt sich bei einem Sturz und muss pausieren.

Für den deutschen Golfprofi Matti Schmid ist das erfolgreichste Jahr seiner Karriere wohl vorzeitig beendet.

Der 28-Jährige aus Herzogenaurach hat sich bei einem Sturz den Ellbogen gebrochen und fällt mehrere Monate aus. Dies teilte Schmid bei Instagram mit.

Schmid pausiert Golf für Genesung

„Ich ziehe mich für wenige Monate vom Golf zurück und nehme nicht an den kommenden Turnieren teil, um meinen Fokus ganz auf meine vollständige Genesung zu legen“, schrieb Schmid: „Es ist zwar hart, außen vor zu sein, aber ich bleibe positiv und fokussiere mich darauf, stärker zurückzukommen.“