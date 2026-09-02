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Golf-Schock: Ellbogenbruch! Matti Schmid muss Saison beenden

Deutscher Top-Golfer schwer verletzt

Matti Schmid, der Vierte der US Open, verletzt sich bei einem Sturz und muss pausieren.
Verletzt: Matti Schmid
Verletzt: Matti Schmid
© AFP/GETTY IMAGES /SID/MICHAEL REAVES
SID
Matti Schmid, der Vierte der US Open, verletzt sich bei einem Sturz und muss pausieren.

Für den deutschen Golfprofi Matti Schmid ist das erfolgreichste Jahr seiner Karriere wohl vorzeitig beendet.

Der 28-Jährige aus Herzogenaurach hat sich bei einem Sturz den Ellbogen gebrochen und fällt mehrere Monate aus. Dies teilte Schmid bei Instagram mit.

Schmid pausiert Golf für Genesung

„Ich ziehe mich für wenige Monate vom Golf zurück und nehme nicht an den kommenden Turnieren teil, um meinen Fokus ganz auf meine vollständige Genesung zu legen“, schrieb Schmid: „Es ist zwar hart, außen vor zu sein, aber ich bleibe positiv und fokussiere mich darauf, stärker zurückzukommen.“

Schmid hatte im Mai den Sieg bei der US Open knapp verpasst und einen überraschend starken vierten Platz belegt. Zuletzt hatte sich der Aufsteiger für das Saisonfinale der besten 70 Spieler qualifiziert, zum Ticket für das folgende Turnier der besten 50 reichte es aber nicht.

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