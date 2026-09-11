Henseleit sieht positiven Golf-Trend

Die beste deutsche Golferin kämpft mit Team Europa gegen die USA um den Titel. Ihren Sport sieht sie generell auf einem guten Weg.

Esther Henseleit hat vor dem Start des prestigeträchtigen Solheim Cup von der positiven Entwicklung im Frauen-Golf geschwärmt. „Ich freue mich darüber, dass wir heute sichtbarer sind und Mädchen, die jetzt mit dem Golfsport anfangen, uns im Fernsehen und in den sozialen Medien folgen können“, sagte die Olympia-Zweite von Paris im Interview mit der Süddeutschen Zeitung: „Weltweit haben wir uns stark weiterentwickelt, in Deutschland kommt das schon auch.“

Solheim Cup fast wie Heimturnier

Als sie 2008 mit Golf angefangen habe, „lief wirklich fast nur Herren-Golf im Fernsehen“, führte Henseleit aus: „Was geholfen hat, war, dass Martin Kaymer damals so gut gespielt hat – dadurch gab es einen Deutschen, dem man folgen konnte. Er war für meine Generation einfach die Person, die gezeigt hat: Es ist auch aus Deutschland heraus möglich, vorn mitzuspielen.“ Im Frauen-Bereich sei der Solheim Cup das einzige Event gewesen, das damals übertragen wurde.

„Daher war das ein Highlight“, betont die mittlerweile 27-Jährige. Die Besonderheit werde sie auch bei ihrer zweiten Teilnahme im Bernardus-Golfclub in der niederländischen Provinz Nordbrabant ab Freitag definitiv spüren. „Es fühlt sich ein bisschen nach einem Heimturnier an, da wir nur knapp dreieinhalb Stunden von meinem Heimatort entfernt spielen. Meine ganze Familie wird dabei sein“, kündigte Henseleit an.

Sie werde „sicherlich nervöser“ sein als bei normalen Turnieren, doch sie habe sich über die Jahre an die gestiegene Aufmerksamkeit gewöhnt. „Ich mag das: Diese Anspannung hilft mir, mich zu fokussieren“, betonte die im Landkreis Friesland geborene Niedersächsin: „Im Golf ist es zum Glück so, dass die Zuschauer einen unterstützen und wollen, dass man gut spielt. Daher spielen wir inmitten von Zuneigung, das macht natürlich Spaß.“