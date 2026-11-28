Der Deutsche überzeugt auch am Tag nach seiner aufsehenerregenden Runde.

Golfprofi Nicolai von Dellingshausen hat auch einen Tag nach seiner bemerkenswerten Runde in Sydney Kurs auf den zweiten Turniersieg auf der DP World Tour gehalten. Der 33-Jährige spielte am Samstag bei mitunter schwierigen Bedingungen eine 69er-Runde, blieb damit drei Schläge unter Par und festigte seine Führung im Klassement. Vor der Schlussrunde am Sonntag liegt von Dellingshausen drei Schläge vor dem Schweden Alex Noren.

Die Grundlage für die Siegchancen hatte der Düsseldorfer am Freitag gelegt: Auch dank eines seltenen Albatrosses spielte er eine 64, am 14. Loch benötigte von Dellingshausen statt der vorgesehenen fünf nur zwei Schläge. Anschließend gelang ihm zudem beinahe ein Hole-in-One.

Derart spektakulär verlief die Runde am Samstag nicht, sechs Birdies standen auch drei Bogeys gegenüber. „Es wurde immer schwieriger, der Wind hat irgendwann richtig geheult“, sagte von Dellingshausen: „Daher bin ich nicht nur zufrieden mit meinem Score, sondern auch damit, wie ich das alles hinbekommen habe.“