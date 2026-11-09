PGA-Tour: Teenager Brown jüngster Sieger seit 1931

Der 19-Jährige verzichtete auf ein College-Studium, um sich dem Golf zu widmen. Nun feiert er einen historischen Sieg.

Teenager Blades Brown hat sich mit einem spektakulären Schlusstag zum jüngsten Sieger der PGA Tour seit 1931 gekrönt. Im Alter von 19 Jahren und 171 Tagen gewann der Golfer aus Tennessee am Sonntagabend die World Wide Technology Championship in Mexiko. Charles Kocsis hatte vor 95 Jahren im Alter von 18 Jahren die Michigan Open gewonnen und ist bis heute der jüngste Sieger. Brown ist nun der viertjüngste Toursieger.

„Es ist verrückt“, sagte Brown nach seinem historischen Sieg: „Ich glaube, es ist noch nicht ganz zu mir durchgedrungen, was es bedeutet, ein PGA-Tour-Sieger zu sein. Ich denke an den fünfjährigen Blades zurück, der vor dem Fernseher saß und Tiger Woods und all diese großartigen Spieler dabei beobachtete, wie sie Major-Turniere gewannen. Zu denken, dass ich jetzt in einer ähnlichen Situation bin, nachdem ich ein PGA-Tour-Turnier gewonnen habe, ist einfach nur unfassbar.“

Brown war mit einem Rückstand von sieben Schlägen in den letzten Tag gestartet. In Cabo San Lucas spielte er dank zehn Birdies die niedrigste Runde des Tages, erarbeitete sich ein Stechen gegen Ben James (23) und setzte sich dort im zweiten Durchgang durch. Damit ist Brown der jüngste Sieger der modernen Zeitrechnung der PGA-Tour und übertrifft Jordan Spieth, der 2013 bei der John Deere Classic im Alter von 19 Jahren und 11 Monaten als bis dahin jüngster Spieler der Neuzeit gewonnen hatte.

Brown wurde vor zwei Jahren Profi, damals ging er noch zur Highschool. Seinen Abschluss machte er erst im Januar. Auf das College-Studium verzichtete er zugunsten des Sports. Der Sieg bringt ihm knapp 1,1 Millionen Dollar und einen Startplatz für zwei Jahre. Außerdem steht Brown im kommenden Jahr bei der PGA Championship zum ersten Mal bei einem Major am Start.

Der einzige deutsche Starter Stephan Jäger beendet das Turnier auf Position 25.