Der Münchner hat auf der Schlussrunde in Yokohama sogar Siegchancen und landet schließlich auf Platz vier.

Der Münchner Golfprofi Stephan Jäger hat seinen zweiten Sieg auf der PGA-Tour knapp verpasst. Der 37-Jährige kam beim Turnier in Yokohama/Japan mit drei Schlägen Rückstand auf den Sieger Michael Brennan (USA) auf Platz vier. Eine bessere Position vergab Jäger durch drei Bogeys auf den letzten fünf Löchern der Baycurrent Classic, sicherte sich aber sein zweites Top-5-Resultat der Saison.

Jäger glänzt hinter Sieger Brennan

Platz vier im Yokohama Country Club teilte sich Jäger unter anderem mit Titelverteidiger und Tokio-Olympiasieger Xander Schauffele (USA). Zudem landete er vor den mehrmaligen Majorsiegern Jordan Spieth, Justin Thomas (beide USA) und Collin Morikawa (Japan). Auf der Abschlussrunde benötigte der deutsche Spitzenspieler 70 Schläge und konnte damit nicht ganz an die starken Runden der Vortage (69, 65, 67) anknüpfen.

Brennan war als Führender in den Sonntag gegangen und behielt mit einer 68 die Nerven. Seine Landsleute Keith Mitchell und Jacob Bridgeman landeten mit jeweils einem Schlag Rückstand auf dem geteilten zweiten Platz. „Vielleicht hatte ich meine Emotionen nicht voll im Griff, aber ich war heute ruhiger als in den vergangenen Wochen, wenn ich vorne mitgespielt habe“, sagte Brennan (24) nach seinem insgesamt dritten Turniersieg.

Jäger hatte 2024 bei den Houston Open in Texas seinen bislang einzigen Sieg auf der US-Tour gefeiert, in diesem Jahr hatte er bis dato drei Top-10-Platzierungen erzielt: im Januar in San Diego/Kalifornien (5.), im März in Palm Harbor/Florida (7.) und im Mai in Dallas/Texas (9.).