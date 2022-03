Groener-Zukunft beim DHB weiter ungeklärt

Nach der Partie in Krefeld stehen in Groeners Vertragslaufzeit noch das Rückspiel gegen die Niederlande sowie die weiteren Auswärtsspiele in der EM-Qualifikation in Griechenland (20. April) und in Belarus (24. April) an. Die Partie in Minsk wird nach dem Ausschluss russischer und belarussischer Teams von der Europäischen Handballföderation (EHF) aber höchstwahrscheinlich nicht über die Bühne gehen.