Hiobsbotschaft für Lemgo-Kapitän

Für den 33-jährigen Führungsspieler bedeutet die schwere Verletzung das Saison-Aus. TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike spricht von einem "schweren Rückschlag".

Handball-Bundesligist TBV Lemgo Lippe muss für den Rest der Saison auf seinen Kapitän Tim Suton verzichten. Wie der Verein am Freitag mitteilte, zog sich der Rückraumspieler beim Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt einen Riss am vorderen Kreuzband zu und fällt „in den kommenden Monaten“ aus. Suton war am Donnerstag in der 54. Minute verletzt ausgeschieden und soll sich in der kommenden Woche einer Operation unterziehen.

„Ein schwerer Rückschlag“

„Diese Diagnose ist für Tim persönlich, aber auch für unsere Mannschaft und den gesamten Verein natürlich ein schwerer Rückschlag“, sagte TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike: „Tim ist als Kapitän, Führungsspieler und Mensch ein enorm wichtiger Bestandteil unseres Teams. Wir werden ihn auf seinem Weg zurück mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen.“

Lemgo hatte das vierte Spiel der Saison gegen die bislang ungeschlagenen Flensburger 30:39 (13:19) verloren. Die Ostwestfalen treffen an Spieltag fünf am 20. September (16.30 Uhr/Dyn) auf den Tabellen-Vorletzten HC Erlangen.