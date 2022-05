Finalniederlage schmerzt Magdeburg - Meisterschaft als Trost

Am Sonntagabend hatte der SC Magdeburg die erfolgreiche Titelverteidigung in der European League denkbar knapp verpasst, im Finale unterlag der souveräne Bundesligaspitzenreiter in der Altice Arena dem Gastgeber Benfica Lissabon mit 39:40 nach Verlängerung. Schon im Pokalfinale Ende April hatte sich der SCM dem THW Kiel geschlagen geben müssen. Die wichtigste Trophäe der Saison ist dem Klub aber nur noch theoretisch zu nehmen.