Magdeburg gibt sich keine Blöße

Magdeburg holt einen souveränen Sieg gegne Wetzlar. Trotz der Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen muss sich der Meister zunächst mit Tabellenrang drei zufriedengeben.

Meister SC Magdeburg marschiert in der Handball-Bundesliga weiter im Gleichschritt mit der makellosen Konkurrenz.

Beim mühelosen 38:30 (23:14) gegen die HSG Wetzlar gewann das Team von Bennet Wiegert auch Saisonspiel Nummer vier, mit der perfekten Bilanz von 8:0 zieht der Klub somit in Punkten mit der SG Flensburg-Handewitt und Rekordmeister THW Kiel gleich.

Magnus Saugstrup hat mit dem SC Magdeburg einen Sieg eingefahren Magnus Saugstrup hat mit dem SC Magdeburg einen Sieg eingefahren © IMAGO/Jan Huebner

HBL: Magdeburg auf Rang drei

Trotz des starken Starts muss sich der Titelverteidiger jedoch aufgrund der knapp schlechteren Tordifferenz (+15) zunächst mit hinter den beiden Nordklubs (Flensburg +21, Kiel +20) begnügen.

Bester Schütze der Magdeburger, die am Sonntagnachmittag vor heimischem Publikum schnell für klare Verhältnisse sorgten, war Felix Claar. Der Schwede verwandelte jeden seiner acht Versuche. In einer Woche geht es für die Magdeburger beim European-League-Sieger MT Melsungen (18.00 Uhr) weiter.