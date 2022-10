Trotz Niederlage: DHB-Frauen auf dem "richtigen Weg"

"Wir brauchen solche Spiele, um zu wachsen. Dann werden wir Schritt für Schritt vorankommen", sagte Gaugisch. Zwar habe man die Chance auf ein Remis in einer hektischen Schlussphase nicht genutzt, doch vor allem in der Deckung sah er am Freitagabend eine "wahnsinnig aktive" deutsche Mannschaft. Das zweite Duell mit dem französischen Top-Team bestreitet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) schon am Sonntag (17.15 Uhr) in Nancy.