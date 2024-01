Kromer vor EM: Deutschland "zu tollen Leistungen fähig"

Auf eine konkrete öffentliche EM-Zielsetzung verzichtet der Verbandssportchef. "Wir haben keinen Gedanken daran verschwendet, irgendwie ans Team oder den Mannschaftsrat zu sprechen und zu sagen, wir erwarten Platz A, B, C. Wir wollen voll auf den nächsten Gegner gehen", so Kromer. Für ihn ist aber auch klar: "Es gibt keine Nation der Welt, die wir niemals schlagen können."

Das erste Aufeinandertreffen mit den Portugiesen steigt am Donnerstag (16.00 Uhr) in Flensburg, die Turnier-Generalprobe dann am Samstag (18.00 Uhr/beide ARD) in Kiel. "Wenn wir gegen Portugal zwei Spiele gewinnen, dann sind wir sicherlich ein bisschen gestärkter für das Schweiz-Spiel als wenn wir die Spiele gegen Portugal nicht gewinnen sollten", sagte Kromer.