European League: DHB-Star bald europäisch dabei?

Die Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach und MT Melsungen haben sich gute Ausgangspositionen für die Teilnahme an der European League erspielt. Die beiden Klubs gewannen ihre Hinspiele in der Qualifikation jeweils, selbst bei knappen Rückspiel-Niederlagen würden sie in die Gruppenphase des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs einziehen.