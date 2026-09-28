Der Torjäger kommt 2027 nach Paris und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Knorr bezeichnet den Wechsel als "wichtigen Schritt in meiner Karriere".

Handballstar Juri Knorr setzt seine Karriere beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain fort. Nach Nationalspieler Renars Uscins wechselt zur Saison 2027/28 auch der DHB-Spielmacher zum hoch dekorierten Hauptstadtklub. Der 26-Jährige, der noch bis zum Ende der aktuellen Spielzeit für das dänische Spitzenteam Aalborg HB aufläuft, unterschrieb in Paris einen Drei-Jahres-Vertrag bis 2030.

„Der Wechsel zu Paris Saint-Germain Handball ist ein wichtiger Schritt in meiner Karriere“, sagte Knorr: „Es ist ein großer Klub, der für seine Ambitionen und seine hohen Ansprüche auf höchstem Niveau bekannt ist. Ich freue mich darauf, das neue Umfeld kennenzulernen, meine neuen Teamkollegen und die Pariser Fans zu treffen und alles dafür zu geben, in den kommenden Jahren zum Erfolg des Klubs beizutragen.“

Nach 266 Toren in 61 Partien folgte der Rekordtransfer

Knorr, der seit 2025 in Aalborg spielt und in 61 Partien bislang 266 Tore erzielt hat, hatte bei den Dänen ursprünglich einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Nun folgte der Rekordtransfer, Aalborgs Teammanager Martin Larsen sprach vom „mit Abstand größten Transfer in der Geschichte von Aalborg Handball“, ohne dabei eine Summe zu nennen.

Damit spielen ab Sommer 2027 gleich zwei deutsche Nationalspieler an der Seine. Anfang Juli hatte bereits Linkshänder Uscins seinen Wechsel von der TSV Hannover-Burgdorf nach Paris bekannt gegeben. Der 24-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag. PSG hat zuletzt zwölf französische Meisterschaften in Folge gewonnen, die Champions League konnte das Team bislang nicht gewinnen.

Knorr, der in Flensburg geboren wurde und in seiner Jugend unter anderem beim FC Barcelona spielte, schaffte seinen Durchbruch in der Bundesliga bei GWD Minden und den Rhein-Neckar Löwen. Mit den Löwen gewann der Rückraumspieler 2023 den DHB-Pokal und entwickelte sich anschließend auch in der deutschen Nationalmannschaft zu einem Leistungsträger.

DEINE MEINUNG

PSG-Geschäftsführer Omeyer schwärmt von Knorr

„In den vergangenen Spielzeiten hat er sich als einer der besten Spielmacher Europas etabliert“, sagte PSG-Geschäftsführer Thierry Omeyer über Knorr: „Seine Übersicht, seine Torgefahr und seine Führungsqualitäten werden für unsere Mannschaft eine echte Bereicherung sein.“

Mit den Verpflichtungen von Knorr und Uscins sichert sich PSG zwei zentrale Akteure der deutschen Nationalmannschaft langfristig. Die beiden gewannen mit dem DHB-Team 2024 Olympia-Silber und wurden im Januar 2026 Vize-Europameister.