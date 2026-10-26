Ein klarer Sieg gegen Dänemark, ein Remis gegen die Niederlande: Die deutschen Handballerinnen sind in EM-Form - und die Vorfreude steigt.

Nach dem überzeugenden Länderspiel-Doppelpack blicken die deutschen Handballerinnen der nahenden Europameisterschaft positiv entgegen. „Insgesamt können wir mit dem Weg, auf dem wir sind, sehr zufrieden sein“, sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes.

Auf ein Großturnier „freut man sich immer. Man spürt auch, die Mannschaft ist bereit. Die Mannschaft hat einen großen Schritt gemacht“, so Meckes weiter. In Odense haben die DHB-Frauen mit einem Sieg über Dänemark (26:21) und einem Unentschieden gegen die Niederlande (25:25) ihre EM-Form bestätigt.

Auch Markus Gaugisch war zufrieden. Die Spiele haben „uns auf jeden Fall super nach vorne gebracht“, sagte der Bundestrainer. Zwar vergab sein Team am Sonntag gegen die Niederlande in der Schlusssekunde den Sieg, doch insgesamt sah er ein „gerechtes Unentschieden“. Es sei eine „gute Prüfung“ gewesen.

Zwei weitere Tests vor EM-Start

„Ich glaube, wir können viele Dinge mitnehmen und mit neuen Ideen im Gepäck und vor allem einer stabilen Basis Richtung Europameisterschaft gehen“, sagte der 52-Jährige. Bis zum Start am 4. Dezember in Bratislava gegen Schweden warten Ende November noch zwei Tests gegen den Olympia-Zweiten Frankreich. Schon am Freitag (30. Oktober) verkündet Gaugisch sein erweitertes EM-Aufgebot. Darin dürften sich alle Spielerinnen des Kaders befinden, der beim Einladungsturnier „Golden League“ in Odense überzeugte.

Besonders Torhüterin Sarah Wachter glänzte im zweiten Test mit 17 Paraden. Die EM-Euphorie sei nun „unglaublich groß. Ich kann es kaum abwarten“, sagte Wachter: „Ich glaube, wir sind alle Feuer und Flamme und wollen da angreifen, wo wir aufgehört haben.“

Im vergangenen Winter hatte sich Deutschland bei der Heim-WM bis ins Finale gespielt. Dort setzte es eine Niederlage gegen Norwegen. Auch beim anstehenden Turnier in Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei und der Türkei zählen die DHB-Frauen zu den Medaillenanwärterinnen.