Handball: Gaugisch nominiert DHB-Kader für Golden League

Eine Spielerinnen darf auf ihr Debüt im A-Team hoffen. Zudem kehrt eine Nationalspielerin zurück.

Eine Rückkehrerin, zwei frische Kräfte: Bundestrainer Markus Gaugisch hat für den nächsten Lehrgang von Deutschlands Handballerinnen insgesamt 17 Spielerinnen nominiert. Während 14 Spielerinnen bereits bei den ersten beiden Länderspielen der Saison in Spanien auf der Platte standen, steht die U20-Weltmeisterinnen Marlene Tucholke (Rückraum) vor ihrer Länderspielpremiere im A-Team. Nach ihrem DHB-Debüt im März befindet sich mit Farrelle Njinkeu (Rechtsaußen) eine weitere U20-Weltmeisterin erstmals in der EM-Saison im Aufgebot.

Zudem ist Spielmacherin Alina Grijseels (Borussia Dortmund), die kurzfristig für beide Partien in Granollers ausgefallen war, wieder fit und spielbereit für die Spiele der Golden League im dänischen Odense gegen Gastgeber Dänemark (24. Oktober, 16.00 Uhr) sowie die Niederlande (25. Oktober, 13.30 Uhr/beide Spiele live bei ProSieben MAXX und Dyn). Der Lehrgang startet am 19. Oktober in Altenholz. Es ist die vorletzte DHB-Maßnahme vor Beginn der Europameisterschaft im Dezember. Gegen Spanien hatte Deutschland zuletzt je ein Mal gewonnen und ein Mal verloren.

„Mit Dänemark und den Niederlanden warten die nächsten zwei Brocken auf uns, die uns eine unmittelbare und klare Rückmeldung zu unserem Leistungsstand geben werden. Wir freuen uns auf diese Duelle und die Trainingstage“, sagte Gaugisch.

Im Anschluss an die Oktober-Woche startet für Kapitänin Antje Döll, Torhüterin Katharina Filter und Co. am 23. November in Ludwigsburg die unmittelbare EM-Vorbereitung. Teil der finalen Phase sind zwei Länderspiele gegen den WM-Dritten Frankreich. Die erste Neuauflage des WM-Halbfinals findet am 26. November in Stuttgart statt, die EM-Generalprobe steigt am 28. November in Neu-Ulm.

DEINE MEINUNG

Zum EM-Auftakt trifft die DHB-Auswahl am 4. Dezember im slowakischen Bratislava auf Schweden, es folgen weitere Gruppenspiele gegen Serbien (6. Dezember, 18.00 Uhr) und EM-Gastgeber Slowakei (8. Dezember, 18.00 Uhr). Die besten zwei Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde, die in Katowice in Polen gespielt wird.

Das aktuelle Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft:

Tor: Katharina Filter (Team Esbjerg/Dänemark), Sarah Wachter (Borussia Dortmund)

Feld: Antje Döll (Sport-Union Neckarsulm), Alexia Hauf (HSG Blomberg-Lippe), Emily Vogel (FTC Budapest/Ungarn), Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe), Marlene Tucholke (HC Leipzig), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Annika Lott (Brest Handball/Frankreich), Mareike Thomaier (Borussia Dortmund), Viola Leuchter (Odense Handbold/Dänemark), Nina Engel (CS Gloria Bistrita/Rumänien), Jenny Behrend (VfL Oldenburg), Farrelle Njinkeu (HSG Blomberg-Lippe), Lisa Antl (Borussia Dortmund), Marie Steffen (Rapid Bukarest/Rumänien), Ida Petzold (TuS Metzingen)