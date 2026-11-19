Der deutsche Meister SC Magdeburg holt einen knappen Sieg bei GOG Handbold. Im zweiten Hälfte muss die Partie aufgrund eines medizinischen Notfalls unterbrochen werden.

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat in der Champions League den nächsten Schritt Richtung Viertelfinale gemacht.

Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann zum Auftakt der Hauptrunde ein enges Spiel 36:35 (21:20) bei GOG Handbold und hat damit 6:0 Punkte auf dem Konto. Das Spiel im dänischen Gudme war in der zweiten Hälfte wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne lange unterbrochen.

Felix Claar jubelt Felix Claar jubelt © IMAGO/Jan Huebner

Champions League: Magnusson und Claar überzeugen

Die Magdeburger hatten die Punkte der beiden Siege aus der ersten Gruppenphase gegen das ebenfalls für die Hauptrunde qualifizierte polnische Team Industria Kielce mitgenommen. Die besten vier Teams der beiden Sechsergruppen qualifizieren sich für die K.o.-Spiele der besten acht.

In einem engen Spiel bei den offensivstarken Dänen verloren die Magdeburger im Zuge der Unterbrechung in der zweiten Halbzeit kurz ihre Linie, kassierten vier Tore in Serie und gerieten in Rückstand (29:30/45.).

Angeführt von den starken Omar Ingi Magnusson und Felix Claar (je neun Treffer) hatte der SCM aber die richtige Antwort parat.