Im Rahmen der EM-Vorbereitung stehen die DHB-Frauen vor dem nächsten Härtetest und wollen sich auf hohem Niveau einspielen. Auch EM-Vorfreude kommt langsam auf.

Die deutschen Handballerinnen blicken voller Vorfreude auf die schwierige Aufgabe im nächsten EM-Test. „Es ist für uns extrem wichtig, dass wir gefordert werden. Das ist eine optimale Vorbereitung“, sagte Teammanagerin Anja Althaus in einer Medienrunde am Dienstag. An Gegnern wie Dänemark oder den Niederlanden will sich der Vize-Weltmeister messen. „Das sind coole Spiele“, sagte Althaus.

Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch testet knapp sechs Wochen vor dem EM-Auftakt im Rahmen der Golden League. Am Samstag geht es in Odense gegen Gastgeber Dänemark (16.00 Uhr) und am Sonntag gegen die Niederlande (13.30 Uhr). Nationalspielerin Viola Leuchter, die bei Odense Handbold spielt, erwartet „zwei Mannschaften, bei denen wir 100 Prozent Vollgas geben müssen“.

DHB-Frauen verspüren große Vorfreude

Die Rückraumspielerin gab zudem einen Einblick in die Gefühlslage innerhalb der Mannschaft. Leuchter betonte zwar, in den Vereinen hätten alle aktuell noch „genug zu tun“, aber: „Die EM rückt näher, und es ist bei allen zu spüren, dass es eine große Vorfreude gibt und wir wieder auf unser Level vom letzten Jahr kommen wollen.“ Es sei „schon cool als Mannschaft, kollektiv zu erleben, dass sich alle so freuen“, sagte die 22-Jährige.

Zuletzt hatte die Mannschaft im Doppeltest gegen Spanien einen Sieg und eine Niederlage eingefahren. Der „kleine Weckruf“ habe gezeigt, „dass man in jedes Spiel mit allem reingehen muss, was man hat“, sagte Leuchter: „Das hat gegen Spanien nicht zu 100 Prozent gestimmt. Da muss sich jede an die eigenen Nase packen und sich hinterfragen, ob sie alles gemacht hat, um top vorbereitet zu sein. Das muss für die EM wieder stimmen. Da bin ich sehr positiv, dass wir das wieder schaffen werden.“