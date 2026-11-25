Nach WM-Silber im Vorjahr blicken die DHB-Frauen selbstbewusst auf die anstehende Europameisterschaft.

Deutschlands Handballerinnen gehen die Medaillenjagd bei der anstehenden Europameisterschaft mit einem neuen Selbstverständnis an. „In den Lehrgang und das gesamte Jahr sind wir anders reingestartet, weil man letzten Winter gesehen hat: Wir sind eine geile Mannschaft, wir sind eine geile Truppe. Wir können wirklich was schaffen“, sagte Rückraumspielerin Annika Lott am Mittwoch vor den finalen Härtetests gegen Frankreich. Vor einem Jahr hatten sich die DHB-Frauen sensationell WM-Silber erspielt.

Lott habe „persönlich das Gefühl, ich bin noch hungriger geworden. Ich möchte mehr erreichen mit der Mannschaft hier.“ Deswegen könne der Erfolg aus dem Vorjahr „nur den Rücken stärken“, sagte die 26-Jährige.

Gegen den Olympiazweiten Frankreich arbeitet die deutsche Auswahl am Donnerstag (19.30 Uhr/ProSieben MAXX und Dyn) in Stuttgart und am Samstag (15.30 Uhr/Dyn und Joyn) in Neu-Ulm am letzten Feinschliff, ehe es am 4. Dezember in das erste EM-Gruppenspiel gegen Schweden geht (18 Uhr/ZDF und Dyn).

Lott, die in Frankreich bei Brest Bretagne Handball unter Vertrag steht, habe sich mit ihren Teamkolleginnen schon über die anstehenden Tests ausgetauscht. „Ich fand es ganz cool, dass meine Mannschaftskolleginnen meinten: ‚Oh Anni, ihr habt wirklich wieder ein gutes Team'“, erklärte Lott. Sie habe geantwortet: „Ja klar, wir wollen auch gewinnen.“

DEINE MEINUNG

Das war Deutschland zuletzt auch bei der Heim-WM gelungen. Im Halbfinale siegten die DHB-Frauen erstmals seit über 20 Jahren in einem Pflichtspiel gegen Frankreich. Bei der anstehenden EM könnte es in der Hauptrunde zu einem erneuten Duell kommen.

Nach den beiden Vorbereitungsspielen reisen die DHB-Frauen am 2. Dezember über Wien nach Bratislava. Nach dem EM-Auftakt gegen Schweden zwei Tage später (18 Uhr/ZDF und Dyn) heißen die weiteren Aufgaben in der Vorrunde Serbien (6. Dezember) und Co-Gastgeber Slowakei (8. Dezember, beide 18 Uhr/ARD und Dyn).