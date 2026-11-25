Der DHB-Sportvorstand macht sich dafür stark, dass künftig mehr Spielerinnen versuchen, die Familiengründung und den Sport miteinander zu vereinbaren.

Mehr Mütter in der deutschen Handball-Nationalmannschaft? DHB-Sportvorstand Ingo Meckes möchte den Umgang mit Xenia Smits als positives Beispiel nutzen und ein Zeichen der Unterstützung senden. „Xenia ist als junge Mutter da und wir tun alles dafür, den notwendigen Rahmen zu schaffen, dass sie sich voll auf den Sport konzentrieren kann“, sagte Meckes in einer Medienrunde. Smits war im August erstmals Mutter geworden und möchte nun mit Deutschland bei der EM (3. bis 20. Dezember) um den Titel spielen.

Der Verband, so Meckes, wolle sie dabei so gut es geht entlasten. „Da gehört zu, dass sie zufrieden ist, was die familiäre Situation betrifft“, so Meckes, der auf eine Kampagne des Deutschen Handballbundes verwies: „Wir haben dem Frauenhandball eine Stimme und einen Stellenwert gegeben mit dem Projekt ‚Hands up for more‘. Dem Stellenwert möchten wir auch gerecht werden.“ Smits setzt aktuell wegen einer Blessur das Training noch aus, Bundestrainer Markus Gaugisch hofft aber auf einen Einsatz der 32-Jährigen im Turnier.

Ebenso wie Meckes sich erhofft, dass Smits‘ Beispiel und der Umgang des DHB mit dem Thema als Anreiz wahrgenommen wird. „Die Hoffnung ist, dass das Schule macht und noch andere Spielerinnen merken: Ich kann hier Mutter werden und danach geht es weiter“, sagte er. Der Verband wolle verhindern, dass Spielerinnen im „besten Handballerinnenalter“ ihre Karriere beenden, „weil sie Mutter werden wollen. Es soll auch danach wieder losgehen.“

DEINE MEINUNG

Wie das konkret im Fall Smits für das Turnier aussehen wird, bei dem die deutsche Mannschaft die Vorrunde in der Slowakei absolviert, skizzierte Meckes grob: „Wenn sie der Meinung ist, dass sie ihre Familie in unmittelbarer Nähe braucht, besprechen wir das und machen das möglich.“ Smits gebe dabei den Takt vor: „Wann möchte sie sich auf den Sport konzentrieren und wann braucht sie mehr Nähe zur Familie.“