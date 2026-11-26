Gegen den Olympiazweiten gelingt eine glanzvolle erste Halbzeit - und ein Ausrufezeichen Richtung EM.

Deutschlands Handballerinnen haben acht Tage vor dem Auftakt bei der Europameisterschaft spektakulär ihre Medaillenambitionen untermauert. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch zeigte sich beim 32:27 (20:8) im vorletzten Härtetest gegen Frankreich in eindrucksvoller EM-Frühform – auch ohne Rückkehrerin Xenia Smits.

Kapitänin Antje Döll war am Donnerstagabend mit sieben Toren die beste Werferin der DHB-Auswahl. Gaugisch probierte verschiedene Konstellationen in Abwehr und Angriff aus – mit großem Erfolg. Vor allem in den ersten 30 Minuten spielte sich die DHB-Auswahl gegen den Olympiazweiten Frankreich in einen regelrechten Rausch.

„Wir haben umgesetzt, was wir machen wollten“, stellte Gaugisch bei ProSieben Maxx zufrieden fest, „diese Deckung mit zwei tollen Torhüterinnen ist die Basis, die wir brauchen. Ich sehe sehr viel Spielwitz, das macht richtig Spaß.“

Die Generalprobe für die Medaillenjagd folgt am Samstag (15.30 Uhr/Dyn und Joyn) in Neu-Ulm, bevor es am kommenden Freitag in Bratislava in das wichtige erste Gruppenspiel gegen Schweden geht.

Deutschland überrennt Frankreich in Halbzeit eins

Gaugischs Team zog in der furiosen ersten Halbzeit nach ausgeglichenen Anfangsminuten schnell davon. Vor 4622 Zuschauern traf Viola Leuchter früh zur Vier-Tore-Führung (6:2/8. Minute).

Die 32-jährige Smits, die im August erstmals Mutter geworden war und noch wegen einer Blessur fehlt, fieberte auf der Tribüne hinter der deutschen Bank emotional mit. Smits gab Anweisungen, jubelte, reklamierte – und zog infolge ihres vollen Körpereinsatzes nach knapp 20 Minuten ihr Sweatshirt aus.

DEINE MEINUNG

In der Zwischenzeit hatte ihr Team den Vorsprung weiter in die Höhe geschraubt. Die stabile Abwehr bestrafte gnadenlos jegliche Fehler im französischen Offensivspiel. Bis zur Pause führte Deutschland 20:8.

Nach dem Seitenwechsel war Frankreich etwas besser im Spiel. Die DHB-Frauen erlaubten sich nun wenige Fehler, hinzu kamen gelegentliche Fehlwürfe. Dennoch brachte Gaugischs Team den Vorsprung souverän ins Ziel und ließ nicht einen Hauch von Spannung aufkommen.

Deutschland will bei der Europameisterschaft WM-Silber aus dem Vorjahr bestätigen. Nach dem Auftaktspiel gegen Schweden sind Serbien (6. Dezember) und Co-Gastgeber Slowakei (8. Dezember) die weiteren Aufgaben in der lösbaren Vorrundengruppe. In der Hauptrunde könnte Deutschland erneut auf Frankreich treffen.