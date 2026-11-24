Während der Bundesliga-Dritte auch das fünfte Spiel gewinnt, wird es für den Bergischen HC eng.

Fünftes Spiel, fünfter Sieg: Die SG Flensburg-Handewitt hat ihre weiße Weste in der European League gewahrt. Das klare 33:21 (19:13) gegen den portugiesischen Vertreter AA Aguas Santas reichte dem Dritten der Handball-Bundesliga aber noch nicht zum vorzeitigen Gruppensieg, da auch Verfolger Fraikin BM Granollers (8:2 Punkte) gewann. Die Teilnahme an den Playoffs hatte Flensburg schon vor der Partie sicher.

Zittern muss dagegen der Bergische HC. Bei IK Sävehof aus Schweden unterlag das Team des Trainergespanns Arnor Gunnarsson und Markus Pütz 22:31 (10:16).

Weil zudem Verfolger MRK Sesvete aus Kroatien einen Sieg verbuchte, rutschte der BHC vor dem letzten Spieltag auf Rang drei der Vierergruppe ab und ist zum Abschluss auf Schützenhilfe angewiesen – nur die beiden besten Teams kommen weiter.