Beim schnellen Wiedersehen mit dem Olympiazweiten Frankreich gibt es den nächsten Mutmacher kurz vor dem Turnierstart.

EM-Form bestätigt, perfekte Generalprobe verpasst: Deutschlands Handballerinnen haben sechs Tage vor ihrem Auftaktspiel bei der Europameisterschaft den nächsten Sieg verspielt. Gegen den Olympiazweiten Frankreich kam das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch auf ein 34:34 (15:16), bewies vor euphorischer Kulisse aber einmal mehr seine Konkurrenzfähigkeit. Jung-Mama Xenia Smits kehrte immerhin auf die Bank zurück.

Zwei Tage nach der Gala in Stuttgart (32:27) waren am Samstag Nina Engel und Emily Vogel mit je fünf Treffern die besten Werferinnen für den Vizeweltmeister, der früh auf Antje Döll verzichten musste. Die Kapitänin sah nach einem Griff ins Gesicht einer Gegenspielerin die Rote Karte (11.). Gaugisch probierte viel aus und rotierte fleißig.

Am Mittwoch reist die Auswahl nun in die Slowakei, das erste Gruppenspiel folgt am Freitag (18 Uhr/ZDF und Dyn) in Bratislava. Die weiteren Gruppengegner sind Serbien und Co-Gastgeber Slowakei. Deutschland will WM-Silber aus dem Vorjahr bestätigen.

Von den 3727 Fans in Neu-Ulm wurde Smits, die im August erstmals Mutter geworden war und zuletzt wegen einer Blessur gefehlt hatte, mit Sonderapplaus begrüßt. Letztmals hatte sie im verlorenen WM-Finale gegen Norwegen vor 349 Tagen auf der Platte gestanden. Gaugisch ließ sie aber auf der Bank.

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Smits sah einen ausgeglichenen Start. Anders als in der ersten Halbzeit am Donnerstag (20:8) agierte Frankreich auf Augenhöhe, Emily Vogel brachte die erste deutsche Führung mit ihrem Treffer zum 5:4 (8.). Nach dem Feldverweis gegen Döll wurde Frankreich dominanter – auch weil Deutschland die etatmäßige Siebenmeterwerferin fehlte. Alina Grijseels und zweimal Nina Engel scheiterten vom Strich.

Nach dem Seitenwechsel zog Frankreich auf vier Tore davon (19:23/37.), doch Deutschland antwortete dank zwei Paraden von Torfrau Katharina Filter und drei Treffern innerhalb einer Minute (22:23/39.). In der Schlussphase traf Vogel zum Ausgleich (31:31/56.) und sorgte für ein spannendes Finish.