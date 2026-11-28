Wenige Wochen vor der Heim-WM muss Bundestrainer Alfred Gislason um einen seiner wichtigsten Spieler bangen.

Die Heim-WM rückt näher – und ausgerechnet einer der wichtigsten Spieler von Bundestrainer Alfred Gislason fällt nun wochenlang aus: Julian Köster hat sich im Training des THW Kiel eine Muskelverletzung an der rechten Wade zugezogen. Das teilten die Kieler am Freitagabend vor dem Bundesligaspiel gegen den Bergischen HC (34:36) mit.

Nach Informationen der Sport Bild handelt es sich um einen Muskelfaserriss, der eine Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen nach sich ziehen soll.

Julian Köster verletzte sich im Training des THW Kiel Julian Köster verletzte sich im Training des THW Kiel © IMAGO/wolf-sportfoto

In Kiel besteht allerdings Hoffnung auf ein Comeback noch vor dem Jahreswechsel. „Ich weiß, dass Julian und unsere medizinische Abteilung alles dafür tun werden, ihn im Idealfall noch im Dezember wieder fit zu bekommen“, erklärte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Gislason muss um wichtigen Spieler bangen

Für Bundestrainer Alfred Gislason ist die Verletzung besonders bitter: Der 26-jährige Köster gehört zu den zentralen Figuren im deutschen Spiel, ist im Rückraum von enormer Bedeutung.

Sollte sich die prognostizierte Ausfallzeit bestätigen, könnte Köster zwar rechtzeitig zur heimischen Weltmeisterschaft fit werden – viel Zeit, um wieder in den Wettkampfrhythmus zu kommen, bliebe ihm allerdings nicht.

Bereits am 14. Dezember wird Gislason voraussichtlich sein 35-köpfiges Aufgebot verkleinern. Am 3. Januar kommt die Nationalmannschaft in München zum Start der WM-Vorbereitung zusammen. Zehn Tage später beginnt für das DHB-Team die Mission Wintermärchen. Zum Auftakt der Heim-WM trifft Deutschland auf Tunesien. Erst am Tag des ersten Gruppenspiels muss Gislason seinen endgültigen Kader benennen.