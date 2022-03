Handball-CL: SG Flensburg-Handewitt muss nach Remis gegen Porto ums Weiterkommen zittern

Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla kam am vorletzten Spieltag in Gruppe B in eigener Halle gegen den FC Porto über ein 26:26 (14:13) nicht hinaus und könnte sowohl von den Portugiesen als auch von Dinamo Bukarest noch aus den Top-Sechs-Rängen verdrängt werden. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball Champions League)