SCM lässt Kolstad keine Chance

Zum Auftakt in die Champions League gelingt dem deutschen Meister ein Kantersieg.

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg ist mit einem Kantersieg in die „neue“ Champions League gestartet. Die Mannschaft von Erfolgstrainer Bennet Wiegert setzte sich zum Auftakt am Mittwochabend in eigener Halle gegen den norwegischen Vizemeister Kolstad Handball mit 37:22 (19:12) durch und sammelte die ersten Punkte in der Vorrundengruppe F. In der reformierten Königsklasse treten in diesem Jahr 24 statt wie bisher 16 Mannschaften an, erste Hürde ist das Erreichen der Hauptrunde.

Am Mittwochabend war Omar Ingi Magnusson mit sieben Toren Magdeburgs bester Werfer, sein Team wahrte mit dem Sieg seine perfekte Bilanz in der noch jungen Saison: Die Mannschaft gewann im August zunächst den deutschen Supercup gegen die Füchse Berlin und anschließend auch die ersten drei Spiele der neuen Bundesliga-Saison. Weitere Vorrunden-Gegner in der Champions League sind das polnische Topteam Industria Kielce und der HC Kriens-Luzern aus der Schweiz.

Wiegerts Team ist einer von drei deutschen Vertretern im Wettbewerb: European-League-Sieger MT Melsungen gibt sein Debüt in der Königsklasse und spielt am Donnerstag (20.45 Uhr/Dyn) gegen Vardar Skopje, kurz zuvor treten die Füchse Berlin bereits bei Partizan Belgrad an (18.45 Uhr).

Insgesamt gibt es sechs Vierergruppen, die jeweils besten beiden Teams erreichen die Hauptrunde, die Dritt- und Viertplatzierten wechseln in die European League. Die Hauptrunde wird in zwei Sechsergruppen gespielt, die jeweils besten vier stehen im Viertelfinale. Dort geht es in Hin- und Rückspielen um die vier Tickets für das Final Four am 12. und 13. Juni 2027 in Köln.