Die Berliner stehen in der Königsklasse schon mit dem Rücken zur Wand. Die Wende muss schnell her.

Nicolej Krickau war bedient. „Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Das war unfassbar unzufriedenstellend“, sagte der Trainer der Füchse Berlin nach dem nächsten bitteren Rückschlag in der Handball-Königsklasse: „Wir waren heute weit weg von Champions-League-Niveau.“

Das 31:34 (16:18) zum Hauptrundenauftakt beim dänischen Spitzenteam Aalborg HB um Nationalspieler Juri Knorr hatte bei den Berlinern Spuren hinterlassen. Zu viele Fehler erlaubte sich das Team, das in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils das Finale erreicht hatte, in dieser Saison aber ernsthaft um den Viertelfinaleinzug bangen muss. „Mit 80 Prozent hast du hier in Aalborg natürlich keine Chance“, befand Topspieler Mathias Gidsel.

Nicolej Krickau ärgert sich über den Rückschlag in der Champions League Nicolej Krickau ärgert sich über den Rückschlag in der Champions League © picture-alliance/Ritzau Scanpix/SID/Henning Bagger

Füchse wollen „schnell raus“ aus der spielerischen Krise

Sein Coach mahnte an, dass die Mannschaft nun „schnell raus“ müsse aus der spielerischen Krise. Die Ausgangslage ist nach der dritten folgenschweren Pleite der internationalen Saison nämlich denkbar schlecht. Nachdem das Team aufgrund zweier Niederlagen gegen Veszprem in der Vorrunde ohne mitgenommene Zähler in die Hauptrunde gestartet war, liegen die Füchse nach dem Aalborg-Spiel weiter ohne Punkte am Tabellenende der Gruppe I.

Sieben Spiele bleiben den Berlinern noch, um nach oben zu klettern und sich in der Sechsergruppe doch noch einen der ersten vier Plätze zu sichern, die für den Einzug ins Viertelfinale reichen. „Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir nach dem ersten Hauptrundenspiel mit null Punkten dastehen“, sagte Gidsel, schickte dann aber eine Kampfansage hinterher: „Jetzt müssen wir angreifen.“