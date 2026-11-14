Acht Niederlagen aus acht Spielen: Die HSG ist weiterhin ohne Punkte in der Königsklasse.

Achtes Spiel, achte Niederlage: Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe warten in ihrer Debütsaison in der Champions League noch immer auf die ersten Zähler. Zu Gast beim siebenmaligen Titelträger Györi ETO KC verlor der deutsche Meister deutlich 24:41 (14:19). Damit bleibt die HSG am Tabellenende der Gruppe B.

Gegen das Top-Team aus Ungarn geriet Blomberg-Lippe nach einem ansprechenden Auftakt immer stärker ins Hintertreffen. Die HSG schien zunächst gut ins Spiel gefunden zu haben, führte zwischendurch sogar. Nach einer eher schwachen zweiten Halbzeit und zu vielen eigenen Fehlern konnte das Team von Trainer Steffen Birkner gegen formstarke Gastgeber allerdings erneut keine Punkte einfahren.

Die ersten beiden Teams der zwei Achtergruppen qualifizieren sich in der Champions League direkt für das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in einer Play-off-Runde. Langsam wird es äußerst eng mit dem Weiterkommen: Es sind noch sechs Partien zu spielen und die HSG Blomberg-Lippe liegt fünf Zähler hinter dem letzten Playoff-Platz.