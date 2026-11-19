Kurz vor der EM verdichten sich die Anzeichen, dass Xenia Smits nur drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes dabei sein wird.

Kurz vor dem Start der finalen EM-Vorbereitung der deutschen Handballerinnen nährt Bundestrainer Markus Gaugisch die Hoffnungen auf einen EM-Einsatz von Leistungsträgerin Xenia Smits. Es sei zwar „noch kein Fakt und zu 100 Prozent fix. Aber wir wollen das, sie will das. Und wenn ihr Körper mitspielt, dann sieht das sehr gut aus“, sagte Gaugisch dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Smits hatte zuletzt nach einer Babypause ihr Comeback auf dem Handballfeld gegeben. Für ihren dänischen Klub Odense Handbold lief die Rückraumspielerin, die Ende August erstmals Mutter geworden war, in der Liga und in der Champions League auf. „Wir schauen, wie sie die ersten Belastungen im Verein auch mit der Doppelbelastung Liga und Champions League verkraftet hat“, sagte Gaugisch und betonte: „Wenn Xenia signalisiert, das alles passt, bin ich guter Dinge, dass sie ready ist, um am Montag bei uns aufzuschlagen. Wenn sie bereit ist, dann nehmen wir sie dazu.“

Die DHB-Frauen starten am Montag mit ihrer unmittelbaren Turnier-Vorbereitung. Nach zwei finalen Testspielen gegen den Olympiazweiten Frankreich trifft das deutsche Team am 4. Dezember zum EM-Auftakt in Bratislava auf Schweden. Smits hat beim WM-Finale gegen Norwegen (20:23) am 14. Dezember 2025 ihr bis dato letztes von 156 Länderspielen bestritten. Nun steht sie vor ihrer Rückkehr.

„Xenia ist eine Inspiration, wie sie das macht“, sagte Gaugisch. Man könne sich „kein besseres Vorbild ausdenken“. Smits sei „ein tolles Beispiel, dass es möglich ist, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen, wenn man es 100 Prozent möchte und die nötige Unterstützung erhält. Ich habe höchsten Respekt davor, was sie gemacht hat und mit welchem Willen sie diese Schritte geht.“ Mit ihrer Familie zeige sie, „dass es möglich ist, Rollen modern zu verteilen und auch als Mutter ihren Traum zu verwirklichen und ihre beruflichen Ziele realisieren zu können. Das ist geil.“