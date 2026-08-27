EM-Vorbereitung: DHB-Frauen beginnen mit Tests in Spanien

SID 27.08.2026 • 14:43 Uhr Der Fahrplan für den Weg zum Großereignis steht.

Auf ihrem Weg zur Europameisterschaft starten die deutschen Handballerinnen mit zwei Testspielen gegen Spanien. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) am Donnerstag bekannt gab, trifft die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch am 25. und 27. September in Granollers auf die Spanierinnen. An dem ersten Lehrgang der Länderspiel-Saison, der ab dem 21. September in Großwallstadt beginnt, nehmen 20 Spielerinnen teil, 14 davon gewannen im vergangenen Jahr WM-Silber.

„Wir als Trainerteam brennen darauf, mit den Spielerinnen wieder in der Halle an unserem Spiel zu arbeiten“, sagte Gaugisch: „Wir setzen bewusst auf einen bewährten Kader, der unsere Philosophie bereits verinnerlicht hat. Wir wollen mit der ersten Trainingseinheit schnell wieder unsere Automatismen finden und das mit voller Intensität, denn jede gemeinsame Trainingsminute zählt. Spanien wird ein guter erster Gradmesser sein, damit wir sehen, wo wir so früh in der Saison auf unserem Weg zur EM stehen.“

Ende Oktober trifft sich das DHB-Team dann in Altenholz, bevor im Rahmen der Golden League im dänischen Odense Duelle mit Dänemark (24. Oktober) und den Niederlanden (25. Oktober) warten. Die unmittelbare EM-Vorbereitung beginnt ab dem 23. November in Ludwigsburg. In Stuttgart (26. November) und Ulm (28. November) treffen Deutschlands Handballerinnen jeweils in einer Neuauflage des letztjährigen WM-Halbfinals auf Frankreich.